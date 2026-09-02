Niğde'deki narkotik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda 131 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 131 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'deki narkotik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?