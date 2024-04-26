Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nden 23 Nisan müzik dinletisi - Son Dakika
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Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nden 23 Nisan müzik dinletisi

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi\'nden 23 Nisan müzik dinletisi

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro müzik dinletisi sundu. Programda konuşan Vali Cahit Çelik, gelecek nesillerin ülkeyi daha iyi yere getireceğini vurgulayarak, çocukların eğitim ordusu olduğunu belirtti. Etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altan ile veliler izledi.

26.04.2024 09:58
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Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro müzik dinletisi sundu.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, Cumhuriyetin 100. yılını geride bırakarak, 2. yüzyıla başladıklarını belirtti.

Gelecek nesillerin ülkeyi daha iyi yere getireceğini vurgulayan Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir memleketin iki ordusu var, biri asker ordusu biri de eğitim ordusu' demiş. Buradaki çocuklarımız da bu ülkenin eğitim ordusudur." ifadesini kullandı.

Çelik, programın ardından öğretmen ve öğrencilere belge takdim etti.

Etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altan ile veliler izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nden 23 Nisan müzik dinletisi - Son Dakika

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