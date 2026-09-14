Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Özbek'ten yeni eğitim yılına ilişkin mesaj - Son Dakika
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Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Özbek'ten yeni eğitim yılına ilişkin mesaj

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Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özbek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin üçüncü yılında öğrencilerin bütüncül gelişimini önceleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbek, mesajında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin üçüncü yılında öğrencilerin bütüncül gelişimini önceleyen çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Niğde'de yeni eğitim ortamlarının oluşturulduğunu aktaran Özbek, yerel ve ulusal ölçekte hayata geçirdikleri projelerle eğitim imkanlarını geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kentteki eğitim adımlarının ülke genelindeki değişim sürecinin parçası olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güçlü temellere dayandırılan eğitim anlayışı uluslararası ölçekte de karşılık buldu. PISA 2025 sonuçlarında ülke olarak ortaya koyduğumuz yükseliş ve elde edilen başarılar, eğitimde daha güçlü bir Türkiye için attığımız her adımın güzel bir nişanesi oldu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının eğitim ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Özbek'ten yeni eğitim yılına ilişkin mesaj - Son Dakika

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