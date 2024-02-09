Niğde İl Sağlık Müdürü, Üniversite Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Niğde İl Sağlık Müdürü, Üniversite Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti

Niğde İl Sağlık Müdürü, Üniversite Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti

Niğde İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti. Karaca, hastanede çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra sağlık personelleri ve hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

09.02.2024 13:59
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Niğde İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Niğde'ye yeni atanan Karaca, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaca, ardından sağlık personelleri ve tedavi gören hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA

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