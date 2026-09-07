Niğde Konaklı'da iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Niğde'nin Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. (17), O.S. (41), N.S. (18), H.S. (59), E.S. (24) ve K.S. (30) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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