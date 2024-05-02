Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Asya Üniversiteleri Sıralamasına Girdi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Asya Üniversiteleri Sıralamasına Girdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Asya Üniversiteleri Sıralamasına Girdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Times Higher Education tarafından yapılan 2024 Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 601+ bandında yer aldı. Türkiye'den 75 üniversitenin yer aldığı sıralamada, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, bu gelişmenin önemli olduğunu belirterek, üniversitenin uluslararası düzeyde marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ve hedeflerinin en kısa zamanda gerçekleşeceğini ifade etti.

02.05.2024 09:31  Güncelleme: 09:32
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Times Higher Education (THE) tarafından yapılan 2024 Asya Üniversiteleri Sıralaması'na girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Asya kıtasındaki yükseköğretim kurumları arasında 601+ bandında yer aldı.

Öte yandan, Times Higher Education'ın Asya kıtasından 1127 üniversiteyi araştırma kalitesi, endüstri, uluslararası çıktı, araştırma ortamı ve eğitim öğretim göstergelerine göre değerlendirdiği sıralamada Türkiye'den 75 üniversite yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, 32 yıllık üniversite tarihinde ilk kez Asya üniversite sıralamasına girmenin önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Kararlılıkla yürütülen çalışmaların Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini üst sıralara taşıyacağını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Bu kararlılıkla araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek ve inanıyorum ki üniversitemiz dünya sıralamalarında hak ettiği üst sıralarda yerini alacaktır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak uluslararası düzeyde marka değerimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızın sürdüğünü ve bu çerçevede üniversitemizin bir uluslararasılaşma modeli olduğunu belirtmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de üniversitemizin dünyada prestijli diğer kuruluşların sıralamalarında da yer alma hedefini en kısa zamanda gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Asya Üniversiteleri Sıralamasına Girdi - Son Dakika

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