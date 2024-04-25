Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Kariyer Günleri 2 Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Kariyer Günleri 2 Programı Tamamlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde Kariyer Günleri 2 Programı Tamamlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri 2 programı sona erdi. Program kapsamında öğrenciler, bilimden kültür sanata, bürokrasiden özel sektöre uzman isimlerle bir araya geldi. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, fuaye alanında da standlar kuruldu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerin temel misyonunun bilimsel araştırma ve eğitim öğretim olduğunu belirterek, kültür sanat çalışmalarının yanı sıra bireysel ve toplumsal gelişmeyi de önemsediklerini vurguladı. Üniversite, Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilere girişimcilik ve kariyer rehberliği, meslek danışmanlığı ve tecrübe paylaşımı seminerleri gibi faaliyetler düzenlemekte ve öğrencileri kamu ve sektör temsilcileriyle buluşturmaktadır.

25.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Kariyer Günleri 2" programı tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2 gün süren etkinliklerde öğrenciler bilimden kültür sanata, bürokrasiden özel sektöre alanlarında uzman isimlerle bir araya geldi.

Öte yandan 20'ye yakın kamu ve özel sektör temsilcisinin konuşmacı olarak katıldığı programda, fuaye alanına 15 kamu ve özel sektör standı da kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yükseköğretim kurumu olan üniversitelerin temel misyonlarının başında bilimsel araştırmayla birlikte eğitim öğretim geldiğini belirtti.

Eğitim ve bilim yuvası üniversitelerin sorumlulukları ve faaliyet alanlarının bunlarla sınırlı olmadığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşlar, kültür sanat çalışmalarına ek olarak bireysel ve toplumsal gelişmeyi de esas almalıdır. Nitekim içinde bulunduğumuz bilgi çağında açık sistem yaklaşımı da böyle bir anlayışı zorunlu kılmaktadır. Biz de üniversite olarak bu anlayıştan hareket ediyor, öğrencilerimizin her anlamda gelişimlerini destekleyecek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede üniversitemiz Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilerimize yönelik girişimcilik ve kariyer rehberliği, meslek danışmanlığı, tecrübe paylaşımı seminerleri gibi faaliyetler düzenliyor, özellikle kamu ve sektör temsilcilerimizle öğrencilerimizi buluşturmaya gayret ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Kariyer Günleri 2 Programı Tamamlandı - Son Dakika

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