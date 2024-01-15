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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Meyve Bahçesi Kuruldu - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Meyve Bahçesi Kuruldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 10 dönümlük alanda meyve bahçesi kuruldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun önderliğinde gerçekleştirilen programda, 300 elma, armut, erik ve kiraz fidanı toprakla buluşturuldu. Uslu, merkezin son bir yılda 1000 dönümden fazla araziyi tarıma kazandırdığını belirtti ve çiftçilere katkı sağlayacak planlamalar yapacaklarını vurguladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde Meyve Bahçesi Kuruldu
15.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:07
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yaklaşık 10 dönümlük alanda meyve bahçesi kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur ve akademisyenlerin katılımıyla Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen programda, 300 elma, armut, erik ve kiraz fidanı toprakla buluşturuldu.

Uslu, programda yaptığı konuşmada, son bir yılda merkezde 1000 dönümden fazla araziyi tarıma kazandırdıklarını söyledi.

Bu yıl çiftçilere katkı sağlayacak planlamalar yapacaklarını belirten Uslu, "Bugünkü yaptığımız çalışma planlarımızın bir örneği. Bundan sonraki süreçte bölgeyi kalkındırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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