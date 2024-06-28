Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarlasında Buğday Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarlasında Buğday Hasadı Gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Vali Cahit Çelik, Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarlasında buğday hasadına katıldı. Niğde'nin buğday üretiminde önemli bir noktada olduğunu belirten Vali Çelik, üniversitenin tarımsal faaliyetlerde bölgeye öncülük ettiğini ve çiftçilere destek olduğunu ifade etti. Rektör Uslu ise üniversitenin tarıma katkı sağlamaya devam edeceğini ve bölgesel sorunların çözümüne odaklandıklarını söyledi.

28.06.2024 17:03
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarlasında buğday hasadı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor ilçesindeki üniversite bünyesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarlasında buğday hasadına katıldı ve biçerdöver kullandı, hasat hakkında bilgi aldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin buğday üretiminde Türkiye'de önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Kentte 67 bin hektarlık alanda yaklaşık 215 çeşit buğday üretildiğini belirten Çelik, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarımsal faaliyetlerde bölgeye öncülük eden bir konuma sahip. Üniversitemize ait olan tarlada da buğday hasadı yaptık. Buğday, bereketin sembolü önemli besin kaynağımız. Üniversitemiz, hem hayvancılık hem de tarım alanında ilimizin potansiyelini kullanıp çiftçilerimize öncülük etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da Türkiye'de yıllık 20-22 milyon tona yakın buğdaya ihtiyaç duyulduğunu ve ülke genelinde yaklaşık 7 milyon hektar alana buğday ekimi yapıldığını dile getirdi.

Üniversitenin yaklaşık bin dekarlık araziyi ıslah ederek tarıma kazandırdığını aktaran Uslu, "Üniversitemiz, bölgesel kalkınma odaklı yaklaşım temelinde bölgenin ve Niğde'nin üretimine katkı vermeye devam edecek. Tarım alanında ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumu olarak bölgesel sorunların çözümünü ve tarımsal verimliliği artırıcı bilgi ve teknoloji geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarlasında Buğday Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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