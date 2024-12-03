Niğde OSB'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde - Son Dakika
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Niğde OSB'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Niğde OSB\'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir reklam panosu atölyesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangında ölü veya yaralı olmadığı belirtiliyor.

03.12.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
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NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen atölyede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen bir atölyede, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, iş yerini tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbarla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Niğde Valisi Cahit Çelik, iş yerine gelerek çalışmaları inceledi. Burada konuşan Vali Çelik, "Elimizdeki tüm itfaiye araçlarını buraya yönlendirdik. İçeride kimse yok. Ölü veya yaralı yok. Atölyede genellikle plastik hammadde kullanıldığı için yangın büyüdü. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alıp, söndüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde OSB'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde - Son Dakika

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