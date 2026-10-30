Niğde-Pozantı Otoyolu'nda enerji hattı çalışması trafiği 18.00'e kadar kapatacak - Son Dakika
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Niğde-Pozantı Otoyolu'nda enerji hattı çalışması trafiği 18.00'e kadar kapatacak

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Karayolları bültenine göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometreleri enerji hattı çalışması nedeniyle 18.00'e kadar her iki yönde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücülerin çalışma kesimlerinde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde Kuzey-Güney kavşaklarının 0-7. kilometrelerinde enerji iletim hattı çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yön aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşaklarının 0-3. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 47-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı–Ankara yolunun 4-12. kilometreleri dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Süleymanlı köyü bağlantısından eski Çankırı-Ankara yolundan sürdürülüyor.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7, Diyarbakır-Siverek yolunun 42-46. ve Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 28. kilometresindeki Araklı Viyadüğü Giriş Köprüsü'nün Trabzon yönündeki genleşme derzi onarımı çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
OtomobilTrafikEnerjiGüncelNiğdeSon Dakika

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