Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine iç kurdu mücadelesi için ilaçlama uyarısında bulundu - Son Dakika
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Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine iç kurdu mücadelesi için ilaçlama uyarısında bulundu

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine iç kurdu mücadelesi için ilaçlama uyarısında bulundu

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üretimi yapan çiftçilere iç kurdu mücadelesinde birinci ilaçlama uyarısında bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, elma iç kurduna karşı birinci ilaçlama zamanının geldiğini ve üreticilerin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşamaması için ilaçlama yapılması gerektiğini belirtti. İlaçlamanın merkez, Sazlıca, Dündarlı, Gümüşler, Aktaş beldeleri ile Koyunlu, Fertek, Yeşilburç, Hacıbeyli ve aynı rakıma sahip yerleşim yerlerinde yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca üreticilere karaleke-külleme, yaprak biti ve kırmızı örümceğe karşı da duyarlı olunması uyarısında bulunuldu.

22.05.2024 15:55
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Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üretimi yapan çiftçilere iç kurdu mücadelesinde birinci ilaçlama uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elma iç kurduna karşı birinci ilaçlama zamanının geldiği, üreticilerin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşamaması için mutlaka ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, elma iç kurdu birinci nesil birinci ilaçlamanın merkez, Sazlıca, Dündarlı, Gümüşler, Aktaş beldeleri ile Koyunlu, Fertek, Yeşilburç, Hacıbeyli ve aynı rakıma sahip yerleşim yerlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.

Baş, ayrıca üreticilere ilaçlamayla birlikte karaleke-külleme, yaprak biti ve kırmızı örümceğe karşı duyarlı olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Hacıbeyli, Gümüşler, Dündarlı, Sazlıca, Fertek, Niğde, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine iç kurdu mücadelesi için ilaçlama uyarısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine iç kurdu mücadelesi için ilaçlama uyarısında bulundu - Son Dakika
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