Niğde Ulukışla'da tırla çarpışan otomobilin 47 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde D-750 kara yolunda tırla çarpışan otomobilin 47 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ölümü belirlenen sürücünün cenazesi, savcı incelemesinin ardından Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.B. (31) idaresindeki 59 TT 804 plakalı tır, D-750 kara yolu Tekneçukur köyü mevkisinde Öner Öztürk'ün (47) kullandığı 01 ABA 533 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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