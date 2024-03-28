Niğde Valiliği Hizmet Binası Erişilebilirlik Belgesi Aldı - Son Dakika
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Niğde Valiliği Hizmet Binası Erişilebilirlik Belgesi Aldı

Niğde Valiliği Hizmet Binası Erişilebilirlik Belgesi Aldı

Niğde Valiliği hizmet binası, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda 'Erişilebilir Hizmet Binası' olarak kabul edildi. Engelli bireylerin hayata katılımlarının kolaylaştırılması ve erişilebilirliğin sağlanması amacıyla belirlenen standartlara uygun olan valilik binası, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Vali Cahit Çelik, belgeyi takdim eden komisyon üyelerine teşekkür ederek, engelli hizmetlerine yönelik yapılan çalışmaların toplumun ortak mutluluğu olduğunu vurguladı.

28.03.2024 10:37  Güncelleme: 10:41
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Niğde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda Niğde Valiliği hizmet binası "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin hayata katılımlarının kolaylaştırılması ve erişilebilirliğin sağlanması için belirlenen standartlara uygun olması dolayısıyla Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Valilik binası, "Erişilebilir Hizmet Binası" olarak kabul edildi.

Komisyon üyeleri, Vali Cahit Çelik'i ziyaret ederek, belgeyi takdim etti.

Vali Çelik erişilebilirliği mümkün kılmak için yapılan çalışmaların toplumun ortak mutluluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizde engelli hizmetlerine yönelik yaşanan gelişmeler ile birlikte kurumsal hizmetlerimiz de değişiyor, dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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