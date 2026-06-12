Jandarma'nın 187. Yılı, Vali Akmeşe'den Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. Yılı, Vali Akmeşe'den Kutlama Mesajı

12.06.2026 10:37
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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın milletin huzuru için fedakarca hizmet verdiğini belirterek şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akmeşe, mesajında, milletin huzur ve güvenliği için ülkenin dört bir yanında fedakarca hizmet veren Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Devletin köklü kurumları arasında yer alan teşkilatın disiplini, sorumluluk bilinci ve vazife anlayışıyla millettin takdirini kazandığını belirten Akmeşe, kamu hizmetinin en saygın temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

Jandarma Teşkilatının değişen ihtiyaçlarına uyum sağladığını aktaran Akmeşe, şunları kaydetti:

"Teknolojinin sunduğu imkanlardan etkin şekilde yararlanarak hizmet kalitesini sürekli geliştirmektedir. Vatandaşlarımızla kurduğu güven ilişkisi ve insan odaklı yaklaşımıyla devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirmeye devam etmektedir. Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Niğde Valiliği, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma'nın 187. Yılı, Vali Akmeşe'den Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eray Fazlıoğlu Eray Fazlıoğlu:
    harika yazılmış mesaj! aileler için çok önemli bu teşkilat! güvenlik ve huzur herkesin hakkı! umarım gerçekten teknoloji ile daha iyi hizmet verebilirler! 0 0 Yanıtla
  • Atilla Black Atilla Black:
    mesaj çok güzel yazmışlar devlet kurumu olarak yapmaları gereken bu tabi ama benim torunlarım sokakta gördüğü jandarmalardan biraz korkuyolar bu normal mi acaba çocuklar güvenli hissetmeli herhalde onlar gördüğü ne oldu da böyle oldular anlamış değilim pek 0 0 Yanıtla
  • Serpil Çakıroğlu Serpil Çakıroğlu:
    valla jandarma 187 yıl hizmet veriyorsa demek iyi bi teşkilat bu ama bazen sokakta görüyorum da ne yapıyolar bilmiyorum yani disiplin filan güzel şey ama vatandaş tarafında da sorun var mı yok mu onu anlamak lazım tabi bir taraftan da devlet kurumlarının işi zor olabilir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Jandarma'nın 187. Yılı, Vali Akmeşe'den Kutlama Mesajı - Son Dakika
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