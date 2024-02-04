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Niğde Valisi ve Belediye Başkanı, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Niğde Valisi ve Belediye Başkanı, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümünü kutladı

Niğde Valisi ve Belediye Başkanı, Atatürk\'ün Niğde\'ye gelişinin 90. yıl dönümünü kutladı

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çelik, Atatürk'ün Niğde'ye olan sevgisine vurgu yaparak, Niğdelilerin milli mücadele yıllarında da ön saflarda yer aldığını belirtti. Belediye Başkanı Özdemir ise coşku ve heyecanla bu önemli günü kutladıklarını ifade etti.

04.02.2024 18:24
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Niğde Valisi Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümünün onur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmanın azim ve kararlığında olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bizleri onurlandırdığı bugünde, 'Benim Niğde'ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir.' sözlerinize mazhar olan Niğdeliler, milli mücadele yıllarında ordumuzun ön saflarında yer almış, canlarını vatanı ve milleti uğruna feda etmiştir. Bugün de aynı inanç ve azimle devletimizin bekası için ön saflarda yer almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 90. yıl dönümünde coşku ve heyecan yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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