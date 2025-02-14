Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak - Son Dakika
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Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak

Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlenecek.

14.02.2025 14:55
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Şehit Ömer Halisdemir anısına 20 Nisan'da koşulacak Niğde Yarı Maratonu ilgili hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda, maratonculara tarih, doğa ve kültürle iç içe bir parkurda koşma fırsatı sunulmasına yönelik kurumlar arası iş birliği ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Yarı maraton, 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koşulacak.

Maratona katılmak isteyenler 14 Nisan'a kadar kayıt yaptırılabilecek.

Kaynak: AA

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