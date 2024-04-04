Nigel Kennedy Başkentli müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nigel Kennedy Başkentli müzikseverlerle buluştu

Nigel Kennedy Başkentli müzikseverlerle buluştu

Dünyanın en çok satan klasik müzik albümüne imza atan İngiliz keman sanatçısı Nigel Kennedy, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda çello sanatçısı Beata Urbanek-Kalinowska ile birlikte 'Heart and Soul' konseri verdi. Konserde Handel Halvorsen, Johann Sebastian Bach, Ryuichi Sakamoto gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra Nigel Kennedy'in kendi eserleri de seslendirildi. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve dünyanın en çok satan klasik müzik albümü olan Vivaldi'nin Dört Mevsimi albümünü çalan Nigel Kennedy, keman, elektro keman ve piyano çalarak müzikseverlere performans sergiledi. Nigel Kennedy, 7 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda aynı isimli konserle sahne alacak.

04.04.2024 23:29  Güncelleme: 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en çok satan klasik müzik albümüne imza atan İngiliz keman sanatçısı Nigel Kennedy Başkentli müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Nigel Kennedy, çello sanatçısı Beata Urbanek-Kalinowska ile "Heart and Soul" isimli konser verdi.

Kennedy ve Kalinowska, besteciler Handel Halvorsen, Johann Sebastian Bach, Ryuichi Sakamoto ile Nigel Kennedy'in kendi eserlerinden örnekler seslendirdi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü Vivaldi'nin Dört Mevsimini çaldığı albüm ile giren keman sanatçısı Nigel Kennedy, konser süresince keman, elektro keman ve piyano çalarak müzikseverlere performans sergiledi.

Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 7 Nisan'da aynı isimli konserle sahne alacak.

Kaynak: AA

Johann Sebastian Bach, Ziraat Bankası, Türk Telekom, Ankara, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nigel Kennedy Başkentli müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gebze'de işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı
    00:46 Gebze'de işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Turgutluspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollarını ayırdı
    00:46 Turgutluspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollarını ayırdı

    TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.


23:22 Tayvan’daki 7,4’lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
00:36 CHP Kayseri İl Başkanı Keskin’in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
23:17 Özrü kabahatinden büyük Santos’un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 00:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: Nigel Kennedy Başkentli müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement