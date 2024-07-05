Nijer'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 27 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijer'de hazirandan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 10 bin 655 kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, sağanağın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Nijer'de haziranda başlayan yağmur dönemi eylülde sona eriyor. Geçen sene 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.