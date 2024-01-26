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Nijer'deki askeri yönetim, yeni maden ruhsatı vermeyi geçici süreliğine durdurdu - Son Dakika
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Nijer'deki askeri yönetim, yeni maden ruhsatı vermeyi geçici süreliğine durdurdu

Nijer'deki askeri yönetim, maden sektörünü denetlemek ve mevcut maden ruhsatlarını envanterlemek amacıyla yeni maden ruhsatı verilmemesi kararı aldı. Hükümet, maden ruhsatlarının sahiplerini araştırarak devlet karlılığını artırmak için adımlar atmaktadır. Nijer, Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherine sahip olup dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri arasında yer almaktadır.

Nijer\'deki askeri yönetim, yeni maden ruhsatı vermeyi geçici süreliğine durdurdu
26.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:39
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Nijer'deki askeri yönetim, yeni maden ruhsatı vermeyi geçici süreliğine durdurdu.

Maden Bakanlığından yapılan açıklamada, maden sektörünün denetleneceği ve mevcut maden ruhsatlarının da envanterinin çıkarılacağı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda bir süreliğine yeni maden ruhsatı verilmeyeceği kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde de hükümetin, maden ruhsatlarının kimin elinde olduğunu araştırdığını ve devlet karlılığını artırmak için atılacak adamlar üzerinde çalıştığı belirtildi.

Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerine göre, Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherine sahip Nijer, 2022'de 2 bin 20 metrik ton uranyum üretti.

Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde de 7'nci sırada yer alıyor.

Dünyadaki uranyum arzının yüzde 5'ini karşılayan Nijer'de 311 bin 110 metrik tonluk uranyum rezervi bulunuyor.

Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano, eski ismiyle "Areva", Nijer devletiyle Sahra Çölü'nde yer alan Arlit kenti yakınlarındaki maden sahasını işletiyor.

Kaynak: AA
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Afrika, Maden, Nijer, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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