Nijer'den Erdoğan'a: Tarihi dönemin başlangıcı

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te Nijer'e yaptığı resmi ziyaretin kendileri için "tarihi bir dönemin başlangıcı" olduğunu belirterek Türkiye'nin her zaman Nijer'in yanında olduğunu vurguladı.

Nijer Cumhurbaşkanı Tiani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Tiani, davete icabetle gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin sembolik olarak son derece önemli ve iki ülkenin işbirliği seviyesine yakışan bir ziyaret olduğunu söyledi.

Tiani, Türkiye-Nijer ilişkilerinin Osmanlı dönemine uzandığını belirterek "450 kişinin zamanında Libya'dan ayrılıp Agadez'e gelmesiyle birlikte 1405 yılından bu yana ikili işbirliğimiz güçlendi. Türkiye Cumhuriyeti'yle bağımsız Nijer Cumhuriyeti arasındaki ilk diplomatik ilişki anlaşmaları 1966 yılında imzalanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Nijer arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminde 8 Ocak 2013'te Nijer'e resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve bu ziyarette ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla güçlendiğini vurgulayan Tiani, şöyle devam etti:

"O dönemden bu yana daima Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aydın vizyonu ve iradesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini aldık. Kendisi (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Ekselansları her zaman ilişkilerimizin gidişatını takip etti ve terör tehdidiyle başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki talimatları doğrultusunda birkaç projeye imza atıldığını ve projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Tiani, "Sayın Savunma Bakanı ve Nijer Devlet Bakanı'nın takibi doğrultusunda bu projeler hayata geçirildi. Gerçekten size bu anlamda teşekkür etmek istiyoruz. Şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız veya diğer askeri araçlarımız şu anda Türk araçlarıyla, Türk cihazlarıyla birlikte. Bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız." diye konuştu.

Tiani, bu alanda Nijer'e verdikleri destek için teşekkür ederek "Böylece Nijer halkının huzuru ve güvenine katkı sağladınız." dedi.

Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi vurgusu

İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece savunma alanıyla sınırlı olmadığını, bunun dışında ilişkilerin başka alanlarda da güçlendiğini aktaran Tiani, sağlık alanında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013'teki ziyareti sonrasında Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesinin inşa edildiğini hatırlattı.

Tiani, bu hastanenin aslında Nijer toplumunun kırılgan kesimine hizmet verdiğine dikkati çekerek hastanenin özellikle kadınlara her türlü sağlık hizmetini sağladığını söyledi.

Kadınların Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi sayesinde en uygun tedavi yöntemlerine erişme imkanına sahip olduklarını vurgulayan Tiani, "Biz de bu sebepten dolayı oradaki hizmetlerin biraz daha genişletilmesini istedik ve az önce imzaladığımız sağlık alanındaki işbirliği anlaşmasıyla birlikte buradaki işbirliğini daha da büyütmek istedik." ifadelerini kullandı.

"8 Ocak 2013 tarihli resmi ziyaret bizim için tarihi bir dönemin başlangıcı oldu"

Tiani, Erdoğan'ın 8 Ocak 2013'teki Nijer ziyaretini hatırlatarak şunları kaydetti:

"O dönem siz yeni bir girişimle birlikte Maarif Vakfı aracılığıyla üniversite için bizi desteklediniz ve yeni öğrencilerimizin kaliteli bir erişime sahip olmasını sağladınız. 500'den fazla öğrencimiz buradaki yüksek öğrenim hizmetlerinden faydalanmakta. Bunun dışında yine Türkiye-Nijer dostluk tesisi oluşturuldu. Dolayısıyla aslında şunu ifade edebilirim ki 8 Ocak 2013 tarihli resmi ziyaret bizim için tarihi bir dönemin başlangıcı oldu."

Tarım, enerji, altyapı, savunma sanayi alanında Türkiye'nin desteğini gördüklerini belirten Tiani, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bize destek olduğunu görebiliyoruz. Kendisi sürekli bizim yanımızda." dedi.

Tiani, bugünkü ziyaretinin Afrika ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri ilk ziyaret olduğunu ifade ederek "Umuyorum ki bu işbirliğimiz daha da devam etsin, daha da güçlensin ve örnek teşkil etsin. Hem Afrika kıtası için örnek teşkil etsin hem de dünya için örnek işbirliği ilişkisi olsun." diye konuştu.