Nijer, UCM'den Çekilme Kararını BM'ye Bildirdi - Son Dakika
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Nijer, UCM'den Çekilme Kararını BM'ye Bildirdi

25.06.2026 18:23
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Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme bildirimini BM'ye iletti. Çekilme 2027'de yürürlüğe girecek.

Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilme kararını resmen Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdi.

UCM'den yapılan açıklamada, Nijer'in çekilme bildirimini BM Genel Sekreteri'ne ilettiği, Roma Statüsü uyarınca kararın bir yıllık sürenin ardından 18 Haziran 2027'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Nijer, BM'ye ilettiği bildirimde, UCM'nin "amacından saptırıldığını" ve "araçsallaştırıldığını" savundu.

Açıklamada, Nijer'in kararından üzüntü duyulduğu belirtilerek, çekilme kararı yürürlüğe girene kadar ülkenin mahkemeyle işbirliği yükümlülüğünün devam ettiği vurgulandı.

Nijer, Mali ve Burkina Faso ile üyesi olduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) içinde UCM'den çekilme kararını resmileştiren ilk ülke oldu.

AES ülkeleri, Eylül 2025'te yaptıkları ortak açıklamayla UCM'den çekileceklerini duyurmuştu.

Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçlarını yargılamak amacıyla 2002'de kurulan UCM'ye taraf halen 125 devlet bulunuyor.

ABD, Rusya, Çin ve İsrail ise mahkemeye taraf ülkeler arasında yer almıyor.

Roma Statüsü'nün yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca Burundi ve Filipinler, UCM'den fiilen ayrılan 2 ülke olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Nijer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijer, UCM'den Çekilme Kararını BM'ye Bildirdi - Son Dakika

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