Nijerya açıklarında 15 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında korsanlar 15 kişiyi kaçırdı.
Cross River Polis Sözcüsü Sunday Eitokpah, yaptığı yazılı açıklamada korsanların Cross River eyaletine bağlı Oron bölgesinde bir petrol gemisine saldırı düzenlediğini belirtti.
Eitokpah, gemide bulunan 15 kişinin kaçırıldığını kaydetti.
Saldırı bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Eitokpah, kaçırılanların bulunması için operasyon başlatıldığını ifade etti.
Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.
