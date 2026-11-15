Nijerya, Addis Ababa aktarmalı uçuşlardaki 16 ölüm üzerine vatandaşlarını uyardı

Nijerya hükümeti, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa üzerinden transit geçiş yapan 16 Nijerya vatandaşının bu yıl yüksek irtifaya bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirilmesi üzerine, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan seyahat uyarısında, ülkenin Addis Ababa'daki diplomatik temsilciliğinin, kent üzerinden transit geçiş yapan 16 Nijerya vatandaşının ölümünü kayda aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ölümlerin Addis Ababa'nın yüksek irtifa koşullarıyla bağlantılı sağlık komplikasyonlarından kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 355 metre yükseklikte bulunan Addis Ababa'da düşük atmosfer basıncı ve oksijen seviyesinin, özellikle önceden sağlık sorunları bulunan kişiler açısından risk oluşturabileceği aktarıldı.

Sağlıklı bireylerin yüksek irtifada azalan oksijen seviyesine genellikle uyum sağlayabildiğine işaret edilen açıklamada, kalp-damar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin ise daha yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Bu kapsamda, özellikle kalp-damar ve solunum yolu hastalığı bulunan Nijerya vatandaşlarına, Addis Ababa aktarmalı uçuşları tercih etmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edildi.

"Seyahat yasağı söz konusu değil"

Açıklamada, uyarının Nijerya vatandaşlarını Addis Ababa'ya seyahat etmekten veya kent üzerinden transit geçiş yapmaktan caydırmayı amaçlamadığı ifade edildi.

Uyarının, özellikle sağlık açısından risk grubunda bulunan yolcuları olası tehlikelere karşı bilgilendirmek ve seyahat öncesinde gerekli önlemleri almalarını sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık, yurt dışında yaşayan Nijerya vatandaşlarının sağlık, güvenlik ve refahını koruma konusundaki kararlılığını yineleyerek, yolculara mevcut sağlık durumlarını dikkate alarak bilinçli seyahat kararları almaları çağrısında bulundu.