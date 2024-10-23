Nijerya, Binance Yöneticisi Gambaryan'ın Suçlamalarını Geri Çekti

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Nijerya, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yöneticilerinden Tigran Gambaryan'a yöneltilen tüm suçlamaları geri çekti.

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de görülen davada Gambaryan, kara para aklama da dahil yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) adına konuşan avukat, ABD vatandaşı olan Gambaryan'ın yalnızca Binance'in bir çalışanı olduğunu ve faaliyetleri nedeniyle yargılandığını belirtti.

Avukat, Gambaryan'ın Binance'in daha geniş kapsamlı mali kararlarda etkin olmadığını ve bu gerekçeyle yöneltilen tüm suçlamaları geri çektiklerini ifade etti.

Nijerya hükümeti, Binance hakkında başlattığı soruşturmalar kapsamında 28 Şubat'ta ülkede Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla ve Gambaryan'ı gözaltına almıştı.

Anjarwalla, martta hapishaneden kaçmış ancak Gambaryan gözaltında kalmıştı.

Nijerya hükümeti, şubatta ülkede yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurma çalışması kapsamında Binance'e erişim engeli getirmişti.