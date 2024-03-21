Nijerya, BM Barış Gücüne 157 Asker Gönderdi

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Nijerya Silahlı Kuvvetlerinden 157 asker, Birleşmiş Milletler (BM) Abyei için Geçici Güvenlik Gücü'nde (UNISFA) görev almak üzere Güney Sudan'a gönderildi.

Nijerya Ordusu Operasyon Şefi Tümgeneral Boniface Sinjen, UNISFA'da görev almak üzere Güney Sudan'a gönderilen 157 askeri uğurlama törenine katıldı.

Tümgeneral Sinjen, burada yaptığı açıklamada, askerlerin barış gücüne katılmak üzere Abyei'ye gideceklerini belirtti.

Sinjen, Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin küresel barış ve güvenliğe katkılarının bir parçası olarak kaliteli barış gücü askerleri görevlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Güney Sudan'da barışın sağlanması için Nijerya'dan bu ülkeye 142 asker ile 15 subayın gönderildiğini kaydeden Sinjen, askerleri operasyonlar sırasında görevlerini kötüye kullanmamaları konusunda uyardı. ???????

Sinjen ayrıca Nijerya'nın 1960'ta Kongo'daki ilk görevinden bu yana 40'tan fazla barışı koruma misyonuna başarıyla katıldığını ve 100 binden fazla barış gücü askeri görevlendirdiğini ifade etti.

Nijerya, ülkedeki terör örgütleriyle mücadele etmek için 2013'te BM barış gücü operasyonlarından çıkmıştı. Nijerya, 11 yıl sonra ilk defa BM barış gücüne asker gönderiyor.