Nijerya BRICS\'e Katıldı

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ABUJA, 19 Ocak (Xinhua) -- Nijerya, BRICS blokuna ortak ülke olma fırsatını kalkınma hedefleriyle uyumlu stratejik ortaklıklar kurmak için kullanacak.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, BRICS'e ortak ülke olarak katılma davetini resmen kabul ettiklerini belirtti. Açıklamada, "Nijerya ticaret ve yatırım, enerji güvenliği, altyapı geliştirme, teknoloji ve iklim değişikliği alanlarında ortak hedefleri ilerletmek için bu platformdan yararlanmaya hazır" denildi.

Bakanlık, ortak ülke olarak bloka katılımın resmen kabul edilmesinin "Nijerya'nın uluslararası işbirliğini artırma ve ekonomik fırsatlardan yararlanma konusundaki kararlılığını gösterdiğini" belirtti.

Açıklamada, BRICS'in gelişmekte olan büyük ekonomilerden oluşan blok olarak "Nijerya'nın üye ülkelerle ticaret, yatırım ve sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirmesi için eşsiz bir platform" sunduğu ifade edildi.