Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Ondo'daki askeri uçak kazasında taziyelerini iletti - Son Dakika
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Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Ondo'daki askeri uçak kazasında taziyelerini iletti

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Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Ondo eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kazanın nedeni için kapsamlı soruşturma talimatı verdi. Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkenin Ondo eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Tinubu, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) personeline taziyelerini iletti.

Hava kuvvetleri personelinin ülkenin güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske attığını kaydeden Tinubu, bu fedakarlıkların unutulmayacağını ifade etti.

Tinubu, kazanın nedeninin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma talimatı verdiğini belirtti.

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait "ATR-42" tipi askeri uçak, rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düştü.

Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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