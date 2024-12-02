Nijerya'da 1,2 Milyon Litre Çalıntı Petrol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 1,2 Milyon Litre Çalıntı Petrol Ele Geçirildi

Nijerya\'da 1,2 Milyon Litre Çalıntı Petrol Ele Geçirildi

Nijerya'da kaçak petrol operasyonlarında 1,2 milyon litre petrol ve 56 tesis imha edildi.

02.12.2024 01:46
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Afrika Kıtası'nın petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da 1,2 milyon litre çalıntı petrole el konuldu.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin petrol bölgesi Niger Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 56 kaçak petrol arıtma tesisinin daha imha edildiğini kaydederek, 1,2 milyon litre çalıntı petrole el konulduğunu aktardı.

Operasyonlarda 17 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını belirten Danjuma, kaçakçılara ait 20 teknenin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 1,2 Milyon Litre Çalıntı Petrol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 1,2 Milyon Litre Çalıntı Petrol Ele Geçirildi - Son Dakika
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