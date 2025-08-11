Nijerya'da 11 Milyon Çocuk Yetersiz Beslenme Riskiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da 5 yaş altındaki yaklaşık 11 milyon çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNICEF'ten yazılı yapılan açıklamada, Nijerya'da 5 yaş altındaki yaklaşık 11 milyon çocuğun, "çocuk gıda yoksulluğu" nedeniyle ciddi yetersiz beslenme riski taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, gıda yoksulluğu yaşayan çocukların, hayatı tehdit eden aşırı zayıflığa yakalanma riskinin yüzde 50 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Kano'da çocukların yüzde 51,9'unun bodur (yaşa göre kısa) olduğu belirtilen açıklamada, yüzde 10'dan fazlasının ise boylarına göre çok zayıf olduğu ifade edildi.

UNICEF, yetersiz beslenme ile mücadele kapsamında Kano eyaletinde hazır tedavi edici gıdaları (RUTF) yetkililere teslim etti.

Teslim töreninde konuşan UNICEF'in Nijerya Sağlık Müdürü Dr. Serekeberehan Seyoum Deres, erken çocukluk döneminin, fiziksel büyüme ve beyin gelişimi açısından en kritik dönem olduğunu belirtti.