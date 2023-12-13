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Nijerya'da 127 ham petrol hırsızlığı vakası kaydedildi - Son Dakika
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Nijerya'da 127 ham petrol hırsızlığı vakası kaydedildi

Nijerya'da bir hafta içinde Bayelsa, Rivers, Delta, Abia ve İmo eyaletlerinde 127 ham petrol hırsızlığı vakası yaşandığı bildirildi. Ayrıca, ordunun operasyonları sonucunda 51 kaçak rafineri tespit edilerek imha edildi. Ülkede faaliyet gösteren 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor. Bu durum, ülkenin bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarara uğramasına neden oldu. Nijerya, dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 3,1'ine sahip olup, petrol üretiminde ilk 15 ülke arasında yer alıyor.

Nijerya\'da 127 ham petrol hırsızlığı vakası kaydedildi
13.12.2023 - 00:27,
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Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da bir hafta 127 ham petrol hırsızlığı vakasının kaydedildiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, yazılı açıklamasında, Bayelsa, Rivers, Delta, Abia, ve İmo eyaletlerinde 2-8 Aralık'ta 127 ham petrol hırsızlığı olduğunu duyurdu.

Kyari, bu süre zarfında ordunun bölgede düzenlediği operasyonlarda da 51 kaçak rafineri tespit edilerek imha edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zararın oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da 127 ham petrol hırsızlığı vakası kaydedildi - Son Dakika
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