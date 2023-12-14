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Nijerya'da 13 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 13 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen operasyonda 13 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonda 7 çete üyesi yakalandı ve çete üyelerinin sığındığı kamp imha edildi. Ayrıca çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Nijerya\'da 13 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
14.12.2023 - 00:21,
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen operasyonda 13 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette silahlı çete üyelerine karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.

Aliyu, operasyonlarda 13 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 7 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonda çete üyelerinin sığındığı kampın imha edildiğini bildiren Aliyu, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da 13 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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