Nijerya'da 7 Öğrenci Kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da 7 Öğrenci Kaçırıldı

04.06.2026 12:47
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Zamfara eyaletinde silahlı saldırıda 7 üniversite öğrencisi kaçırıldı, güvenlik güçleri arama yapıyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırıda 7 üniversite öğrencisi kaçırıldı.

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar yazılı açıklamasında, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin dün üniversite öğrencilerinin kaldığı yurda saldırı düzenlediğini bildirdi.

Abubakar, saldırıda 7 öğrencinin kaçırıldığını ve bir öğrencinin ise kurtulmayı başardığını kaydetti.

Saldırının ardından bölgeye asker ve polis ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Abubakar, silahlı kişilerin, güvenlik güçleri olay yerine ulaşmadan kaçtığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin kaçırılan öğrencilerin kurtarılması ve saldırının faillerinin yakalanması amacıyla arama kurtarma ve takip operasyonlarını yoğunlaştırdığını ifade eden Abubakar, çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Nijerya, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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