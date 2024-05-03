Nijerya'da 715 Terörist ve Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 715 Terörist ve Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya\'da 715 Terörist ve Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da güvenlik sorunlarının artması üzerine yapılan operasyonlarda, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yanı sıra silahlı çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 715 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda ayrıca 146 terörist ve çete üyesi yakalanırken, 465 sivil de kurtarıldı.

03.05.2024 00:35
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Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, geçen ay yapılan operasyonlarda 715 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında, ordunun nisanda ülkenin farklı eyaletlerinde terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yanı sıra silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 715 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğü, onlarca terörist ve çete üyesinin yaralı kaçtığını söyledi.

Operasyonlarda 146 terörist ve çete üyesinin yakalandığını aktaran Buba, teröristlerin rehin aldığı 465 sivilin de kurtarıldığını ifade etti.

Buba, vatandaşların daha fazla zarar görmesini önlemek için silahlı çete üyeleri ve terörist grupların tartışmasız bir şekilde yenilgiye uğratılması gerektiğini vurguladı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'la mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 715 Terörist ve Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 715 Terörist ve Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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