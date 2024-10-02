Nijerya'da Bağımsızlık Günü'nde 191 Mahkum Affedildi - Son Dakika
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Nijerya'da Bağımsızlık Günü'nde 191 Mahkum Affedildi

1 Ekim bağımsızlık günü dolayısıyla Nijerya'da 191 mahkum affedildi, en çok Ondo eyaletinde.

02.10.2024 20:48
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Nijerya'da ülkenin bağımsızlık günü dolayısıyla 191 mahkum affedildi.

Ülkenin Ondo, Kaduna, Gombe, Plateau ve Benue eyaletlerinde "1 Ekim Bağımsızlık Günü" nedeniyle çoğu adi suçlardan mahkum edilen 191 kişi için af çıkarıldı.

Ondo Eyaleti Valisi Lucky Aiyedatiwa, yaptığı açıklamada, ülkedeki 64'üncü Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde eyalette 117 mahkuma af çıkarıldığını belirtti.

Kaduna eyaletinde 40, Gombe eyaletinde 23, Benue eyaletinde 6 ve Plateau eyaletinde ise 5 mahkum affedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Bağımsızlık Günü'nde 191 Mahkum Affedildi - Son Dakika

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