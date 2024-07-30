Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı planlanan protestolar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Ülkede durum düzelene kadar okulların kapalı kalacağı belirtildi.

30.07.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı planlanan protestolar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Yobe Eyaleti Temel ve Ortaöğretim Bakanlığı Direktörü Bukar M. Modu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 1 Ağustos'ta planlanan protestolar öncesinde okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Ülkede durum düzelene kadar okulların kapalı kalacağını aktaran Modu, "Her ne kadar iyimser olsak da, bu protestolar öğrenciler evde ebeveynleriyle birlikteyken gerçekleşirse içimiz rahat olur ve kendimizi rahat hissederiz." ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruşları, kaldırılan benzin sübvansiyonun ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planlıyor.

Öte yandan, planlanan protestolar öncesinde ülke genelinde yoğun bir şekilde güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırdı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükseldi.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması, hayat pahalılığına yol açtı.

Kaynak: AA

Nijerya, Tatil, Güvenlik, Eğitim, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:04 İsrail’in Beyrut’u vurması sonrası ABD’den dikkat çeken “savaş“ açıklaması İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması
21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement