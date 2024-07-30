Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Güncel

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı planlanan protestolar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Yobe Eyaleti Temel ve Ortaöğretim Bakanlığı Direktörü Bukar M. Modu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 1 Ağustos'ta planlanan protestolar öncesinde okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Ülkede durum düzelene kadar okulların kapalı kalacağını aktaran Modu, "Her ne kadar iyimser olsak da, bu protestolar öğrenciler evde ebeveynleriyle birlikteyken gerçekleşirse içimiz rahat olur ve kendimizi rahat hissederiz." ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruşları, kaldırılan benzin sübvansiyonun ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planlıyor.

Öte yandan, planlanan protestolar öncesinde ülke genelinde yoğun bir şekilde güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırdı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükseldi.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması, hayat pahalılığına yol açtı.