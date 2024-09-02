Nijerya'da Protestolarda Tutuklanan 10 Kişi Vatana İhanetle Suçlandı

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı geçen ay düzenlenen protestolarda tutuklananlardan 10 kişinin vatana ihanetle suçlandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda tutuklananlardan 10 kişi başkent Abuja'daki Yüksek Mahkeme'de hakim karşısına çıkarıldı.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Emeka Nwite, protestocuları, vatana ihanet ve demokratik hükümeti devirmekle suçladı.
Nwite, 11 Eylül'de yapılması planlanan duruşmaya kadar protestocuların başkentteki cezaevinde tutuklu kalmalarına karar verdi.
Protestolarda 21 kişi hayatını kaybetti
Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.
Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisi, ülke genelinde düzenlenen protestolarda binden fazla kişinin tutuklandığını belirtmiş ve çıkan şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.
Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.
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