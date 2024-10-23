Nijerya'da Benzin Tankeri Patlaması: 181 Ölü

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ABUJA, 23 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen benzin tankeri patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 181'i aştı.

Eyalet Valisi Umar Namadi Salı günü düzenlediği basın toplantısında 15 Ekim gecesi Taura yerel yönetim bölgesindeki Majiya kasabasında benzin tankerinin kontrolünü kaybederek devrildiği kazayla bağlantılı olarak en az 80 kişinin daha hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Namadi, patlamadan 210 ailenin etkilendiğini ve ölenlerin çoğunun tankerin devrilmesinin ardından bir drenaj kanalına dökülen benzini toplamak için olay yerine koşan insanlar olduğunu söyledi.

Namadi, eyalet hükümetinin tüm kazazedelerin hastane masraflarını karşıladığını ve etkilenen ailelerin "geçimlerini sürdürmelerini" sağlamak için çalıştığını belirtti.

Ölenler için 16 Ekim'de Majiya'da toplu bir cenaze töreni düzenlenmişti.