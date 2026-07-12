Nijerya'da Boko Haram'a Büyük Darbe - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'a Büyük Darbe

12.07.2026 00:20
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Nijerya Hava Kuvvetleri, Borno'da hava operasyonuyla Boko Haram'ın birçok teröristini etkisiz hale getirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda onlarca terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Yaganari bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Ejodame, operasyonda onlarca teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin ise yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda terör sığınaklarının bombalanarak imha edildiğini aktaran Ejodame, teröristlere ait el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ejodame, hedeflerin vurulmasından önce istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri sayesinde terörist yapıların ve lojistik merkezlerinin varlığının teyit edildiğini belirtti.

Son operasyonun teröristlerin yeniden toplanma ve serbestçe hareket etme kabiliyetini daha da zayıflattığını belirten Ejodame, bunu, devam eden terörle mücadele kampanyasındaki bir başka önemli başarı olarak nitelendirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'a Büyük Darbe - Son Dakika

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