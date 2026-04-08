Nijerya'da Boko Haram'a Hapis Cezası

08.04.2026 14:36
Nijerya'da Boko Haram üyesi olmakla suçlanan sanıklara 10-20 yıl hapis cezası verildi.

Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'a yönelik toplu davalarda, örgüte üye olmakla suçlanan bazı sanıklar hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemesinde dün görülen davalarda, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan sanıkların davaları görüldü.

Yargıç Binta Nyako, yaptığı açıklamada, davaların, Terörizmin Önlenmesi ve Yasaklanması Yasası kapsamında görüldüğünü belirtti.

Sanıklara 10 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Nijerya hükümetinden yapılan açıklamada, daha önce gözaltına alınan çok sayıda şüpheliye ilişkin toplu yargılama sürecinin yeniden başlatıldığı, bu kapsamda Abuja'daki mahkemelerde birden fazla salonda eş zamanlı duruşmalar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, farklı hakimlerin görev aldığı davalarda, bazı sanıkların "örgüt üyeliği, örgüte finansman sağlamak ve lojistik destek" gibi suçlamalarla yargılandığı ifade edildi.

Mahkemede ele alınan dosyalardan birinde sanığın suçlamaları kabul ettiği aktarılan açıklamada, savcılığın sunduğu ifade ve soruşturma raporlarının delil olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yargılamaların sürdüğü ve diğer şüphelilere ilişkin davaların devam ettiği bildirildi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan terör örgütü Boko Haram'ın yaklaşık 5 bin üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Ülkede, 2024'te 300 Boko Haram üyesi yargılanmıştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkede süregelen terör saldırıları ve silahlı çatışmalar, her yıl yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açıyor. Bu durum, Nijerya'da hem insani krizi derinleştiriyor hem de bölgesel istikrarsızlığı artırıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
