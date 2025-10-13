Nijerya'da Boko Haram ile Çatışma: 15 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Boko Haram ile Çatışma: 15 Terörist Öldürüldü

Nijerya\'da Boko Haram ile Çatışma: 15 Terörist Öldürüldü
13.10.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde ordu ile Boko Haram arasında çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü.

Nijerya'da ordu ile terör örgütü Boko Haram üyeleri arasında çıkan çatışma sonucu 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Çok sayıda örgüt mensubu da yaralandı.

Afrika ülkesi Nijerya'da ordu ile Boko Haram örgütü karşı karşıya geldi. Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu komutanlarından Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde ordu ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sani, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin ise yaralı olarak kaçtığını kaydetti. Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiğini aktaran Sani, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

2009'DAN BERİ ON BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Boko Haram, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Dünya, Nijer, Terör, Borno, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram ile Çatışma: 15 Terörist Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mississippi’de futbol maçında saldırı: 4 ölü, 12 yaralı Mississippi'de futbol maçında saldırı: 4 ölü, 12 yaralı
A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı
Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti
Trump’ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı Trump'ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı
Arda Güler: Sesimizi yer, gök, su dinlesin Arda Güler: Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

23:17
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçeli yıldıza veto
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza veto
22:56
Ateşkesi sevinçle duyurmuştu Ünlü Filistinli gazeteci, İsrailli çeteler tarafından öldürüldü
Ateşkesi sevinçle duyurmuştu! Ünlü Filistinli gazeteci, İsrailli çeteler tarafından öldürüldü
22:32
Sebastian Syzmanski’den kornerden ağızları açık bırakan gol
Sebastian Syzmanski'den kornerden ağızları açık bırakan gol
21:49
Donald Trump: Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
20:50
MHP’li Yönter’den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var
MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var
20:47
Trump ve Sisi davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 01:23:26. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram ile Çatışma: 15 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.