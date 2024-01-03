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Nijerya'da Boko Haram saldırılarında 12 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram saldırılarında 12 kişi öldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda bir kişi de kaçırıldı. Teröristler, halkın gıda ürünlerini gasbederek birçok evi kundakladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca örgüt, 2015'ten bu yana komşu ülkelerde de saldırılar düzenliyor.

Nijerya\'da Boko Haram saldırılarında 12 kişi öldü
03.01.2024 - 00:25,
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Borno Polis Halkla İlişkiler Görevlisi Nahum Daso Kenneth, yaptığı açıklamada, eyaletin Chibok bölgesindeki Gatamarwa ve Tsiha'ya gelen Boko Haram üyelerinin etrafa ateş açtığını belirtti.

Kenneth, saldırılarının ardından 12 kişinin cesedinin tespit edildiğini, 1 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Saldırılarda teröristlerin halkın gıda ürünlerini gasbettiğini aktaran Kenneth, teröristlerin çok sayıda evi kundaklandığını da ifade etti.

Kenneth, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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