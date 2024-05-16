Nijerya'da cami patlamasında 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da cami patlamasında 11 kişi hayatını kaybetti

Nijerya\'da cami patlamasında 11 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da bir camide meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken petrol bidonundan kaynaklanan olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

16.05.2024 18:37
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Nijerya'nın Kano eyaletinde bulunan camide petrol bidonundan kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralananlar hakkında bilgi veren yetkililer can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

PATLAMA PETROL BİDONUNDAN KAYNAKLANDI

Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında ilk tespitlere göre petrol bidonundan kaynaklı patlama meydana geldiğini aktardı.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Haruna, patlamada 11 kişinin öldüğünü 17 kişinin de yaralandığını kaydetti. Tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade eden Haruna, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı. Haruna, patlamaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: AA

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