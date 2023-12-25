Nijerya\'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 16 ölü

ABUJA, 25 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzey-orta kesimindeki Mushu köyünde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti.

AFP'nin Nijeryalı bir subaya dayandırdığı Pazar günkü haberde, saldırının Cumartesi gece yarısı civarında meydana geldiği ve kanlı çatışmanın nedenini belirlemek üzere soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haberde, etnik ve dini çatışmaların yaygın olarak görüldüğü bölgede çatışmaların artmasını önlemek üzere polis ve güvenlik güçlerinin hızla olay yerine sevk edildiği kaydedildi.