Nijerya'da Doktorlar, Kaçırılan Dr. Ganiyat Popoola'nın Serbest Bırakılması İçin Grev Başlattı

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Nijerya'da kamuda çalışan doktorlar, Kaduna eyaletinde 8 ay önce kaçırılan Dr. Ganiyat Popoola'nın serbest bırakılması için 7 günlük grev başlattı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Dele Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, NARD'ın Acil Ulusal Yürütme Konseyi toplantısı düzenlediğini belirtti.

Abdullahi, toplantıda, 8 ay önce Kaduna'da kaçırılan Dr. Popoola'nın serbest bırakılması için 7 günlük grev kararı alındığını kaydetti.

Ülke genelinde kamudaki doktorların 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde grevde olacağını aktaran Abdullahi, "Grev süresince hiçbir taviz verilmeyecek ve acil bakım hizmeti sunulmayacak." ifadesini kullandı.

Silahlı kişiler, 27 Aralık 2023'te Kaduna'da, Ganiyat Popoola'yı, kocası ve yeğeniyle birlikte kaçırmıştı. Popoola'nın kocası martta serbest bırakılmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.