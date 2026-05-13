Nijerya'da Eski Bakan Yolsuzluktan 75 Yıl Hapis Cezası Aldı
Nijerya'da Eski Bakan Yolsuzluktan 75 Yıl Hapis Cezası Aldı

13.05.2026 22:17
Nijerya'da Federal Yüksek Mahkeme, eski Enerji Bakanı Saleh Mamman'ı büyük çaplı yolsuzluk suçlarından toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yerel basındaki haberlere göre, Mamman, yolsuzluk suçlamasıyla başkent Abuja'daki mahkemede hakim karşısında çıktı.

Görülen davada, Yargıç James Omotosho, Mamman'ı ülkenin önemli hidroelektrik projeleri için ayrılan yaklaşık 33,8 milyar nairayı (24,6 milyon dolar) zimmetine geçirmekten 12 ayrı suçtan suçlu buldu.

Yargıç Omotosho, Mamman'ı 10 suçtan 7'şer yıl hapis cezasına çarpıtırken, bir suçtan 3 yıl hapis ve 10 milyon naira (7 bin 200 dolar) para cezası ve bir suçtan 2 yıl hapis cezası verdi.

Omotosho, verilen cezaların eş zamanlı değil, ardışık olarak uygulanmasına hükmetti. Bu nedenle Mamman'ın toplam cezası 75 yıla çıktı.

Mahkeme, eski bakandan elde edildiği belirlenen tüm mal varlıklarının devlete geçirilmesine ve Mambilla ile Zungeru hidroelektrik projeleriyle bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 22 milyar nairanın (16 milyon dolar) kalan kısmının iadesine hükmetti.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Mamman'ın bakanlık yetkilileri ve özel şirketlerle işbirliği yaparak söz konusu projelere ayrılan fonları zimmetine geçirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

