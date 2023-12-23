 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya'da eski Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da eski Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı

Nijerya'da yolsuzluk iddiasıyla görevine son verilen eski Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele, kefalet koşullarını yerine getirdiği için serbest bırakıldı. Emefiele, daha önce yasa dışı silah bulundurduğu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Nijerya\'da eski Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı
23.12.2023 - 23:49,
Abone Ol

Nijerya'da, daha önce yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve yargılandığı süreçte gözaltına alınan eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele serbest bırakıldı.

Kuje Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı yazılı açıklamada, Emefiele'nin tüm kefalet koşullarını yerine getirdiğini, bu nedenle serbest bırakıldığını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

Emefiele 20 milyon naira (yaklaşık 26 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmış ancak mahkeme çıkışında Nijerya Devlet Güvenlik Servisince (DSS) yeniden gözaltına alınmıştı.

Başkent Abuja'daki Yüksek Mahkeme, 22 Kasım'da Emefiele'nin yasalara uygun olarak 300 milyon naira (yaklaşık 365 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar vererek kendisinden mülk sahibi 2 kefil göstermesini istemişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Merkez Bankası, Nijerya, Yargı, Güvenlik, Ceza, Gözaltı, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da eski Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika


23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52
Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35
Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27
Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti

Son Dakika
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 00:31:41. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da eski Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement