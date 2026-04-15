Nijerya'da Fırtına ve Sel Uyarısı

15.04.2026 19:20
Nijerya'nın 36 eyaletinden 33'ü için şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı.

Nijerya'da, etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle 36 eyaletten 33'ü için "şiddetli fırtına ve sel" uyarısı yapıldı.

Su Kaynakları ve Sanitasyon Bakanı Joseph Utsev, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinden 33'üne bağlı 14 bin 118 bölgede, şiddetli fırtına ve sellerle karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Bakan Utsev, artan sel olaylarının "iklim değişkenliği, hızlı kentleşme, yetersiz drenaj altyapısı ve kötü arazi kullanım uygulamalarından" kaynaklandığını ifade etti.

Ülkede 2025'te yaşanan şiddetli sel felaketlerinde 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 826 kişi yaralanmış ve 115 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
