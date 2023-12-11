Nijerya\'da gece kulübüne silahlı saldırı: 8 ölü

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Nijerya'nın Anambra eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce, Oba bölgesindeki gece kulübüne saldırı düzenlendi.
Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, saldırıyı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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