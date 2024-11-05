Nijerya'da Gözaltındaki 119 Kişi Serbest Bırakıldı

Nijerya'da ağustos ayında yapılan protestolar sırasında gözaltına alınan 119 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun talimatı üzerine, gözaltında tutulan 52'si çocuk toplam 119 kişi serbest kaldı.
Başkent Abuja'daki Yargıç Obiora Egwuatu, Federasyon Başsavcısının avukatı Muhammed Abubakar'ın başvurusu üzerine davayı düşürdü.
Egwuatu, bu kişilerin hapishaneden derhal serbest bırakılmalarını emretti.
Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ülkede artan hayat pahalılığına karşı 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda Rus bayrağı kaldırdığı gerekçesiyle aralarında 119 kişi gözaltına alınmıştı.
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